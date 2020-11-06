Где смотреть онлайн 9-й тур УПЛ: расписание, календарь, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 6 ноября, начнется девятый тур первенства.
Центральным матчем игрового дня станет противостояние главных претендентов на чемпионство – киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Кроме того, интересным смотрится поединок луганской "Зари" и полтавской "Ворсклы".
Традиционно зрители смогут увидеть матчи тура смогут увидеть на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание встреч.
Премьер-лига Украины. 9-й тур
6 ноября (пятница)
19:00. "Днепр-1" – "Колос", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Виктор Копиевский
Арбитр VAR: Андрей Коваленко
7 ноября (суббота)
14:00. "Олимпик" – "Мариуполь", "Футбол 2"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Денис Шурман
Арбитр VAR: Виктор Копиевский
17:00. "Александрия" – "Львов", "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Николай Кривоносов
19:30. "Десна" – "Минай", "Футбол 2"
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Роман Блавацкий
8 ноября (воскресенье)
14:00. "Рух" – "Ингулец", "Футбол 1"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Алексей Деревинский
17:00. "Динамо" – "Шахтер", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Катерина Монзуль
Арбитр VAR: Николай Балакин
19:30. "Заря" – "Ворскла", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Евгений Арановский
Арбитр VAR: Виталий Романов
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" потеряло 10 игроков из-за травм и коронавируса.