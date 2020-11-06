Где смотреть онлайн 9-й тур УПЛ: расписание, календарь, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 6 ноября, начнется девятый тур первенства.

Центральным матчем игрового дня станет противостояние главных претендентов на чемпионство – киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Кроме того, интересным смотрится поединок луганской "Зари" и полтавской "Ворсклы".

Традиционно зрители смогут увидеть матчи тура смогут увидеть на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание встреч.

Премьер-лига Украины. 9-й тур

6 ноября (пятница)

19:00. "Днепр-1" – "Колос", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Виктор Копиевский

Арбитр VAR: Андрей Коваленко

7 ноября (суббота)

14:00. "Олимпик" – "Мариуполь", "Футбол 2"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Денис Шурман

Арбитр VAR: Виктор Копиевский

17:00. "Александрия" – "Львов", "Футбол 2"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Николай Кривоносов

19:30. "Десна" – "Минай", "Футбол 2"

Киев, стадион "Оболонь-Арена"

Главный арбитр: Роман Блавацкий

8 ноября (воскресенье)

14:00. "Рух" – "Ингулец", "Футбол 1"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Алексей Деревинский

17:00. "Динамо" – "Шахтер", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Катерина Монзуль

Арбитр VAR: Николай Балакин

19:30. "Заря" – "Ворскла", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Евгений Арановский

Арбитр VAR: Виталий Романов

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" потеряло 10 игроков из-за травм и коронавируса.