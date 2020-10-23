Где смотреть онлайн 7-й тур УПЛ: расписание, календарь, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге 24-25 октября будут сыграны матчи седьмого тура.
В центральной игре встретятся вторая и третья команда первенства – полтавская "Ворскла" и донецкий "Шахтера" соответственно. В свою очередь лидер турнирной таблицы киевское "Динамо" примет на своем поле "Александрию".
Традиционно увидеть матчи УПЛ можно будет на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание тура.
Премьер-лига Украины. 7-й тур
24 октября (суббота)
14:00. "Ворскла" – "Шахтер", "Футбол 2"
Киев, стадион имени Виктора Банникова
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков
17:00. "Олимпик" – "Десна", "Футбол 2"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Денис Шурман
17:00. "Динамо" – "Александрия", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
Арбитр VAR: Виктор Копиевский
19:30. "Львов" – "Днепр-1", "Футбол 2"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Владимир Новохатний
25 октября (воскресенье)
14:00. "Ингулец" – "Мариуполь", "Футбол 1"
Кропивницкий, стадион "Зирка"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
Арбитр VAR: Николай Балакин
17:00. "Колос" – "Минай", "Футбол 1"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Александр Шандор
19:30. "Заря" – "Рух", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Юрий Иванов
Арбитр VAR: Виталий Романов
Как сообщал OBOZREVATEL, форвард киевского "Динамо" Артем Беседин, который попался на допинге, вернулся к тренировкам и рассказал о разговоре с Мирчей Луческу.