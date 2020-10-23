Где смотреть онлайн 7-й тур УПЛ: расписание, календарь, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге 24-25 октября будут сыграны матчи седьмого тура.

В центральной игре встретятся вторая и третья команда первенства – полтавская "Ворскла" и донецкий "Шахтера" соответственно. В свою очередь лидер турнирной таблицы киевское "Динамо" примет на своем поле "Александрию".

Традиционно увидеть матчи УПЛ можно будет на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание тура.

Премьер-лига Украины. 7-й тур

24 октября (суббота)

14:00. "Ворскла" – "Шахтер", "Футбол 2"

Киев, стадион имени Виктора Банникова

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков

17:00. "Олимпик" – "Десна", "Футбол 2"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Денис Шурман

17:00. "Динамо" – "Александрия", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

Арбитр VAR: Виктор Копиевский

19:30. "Львов" – "Днепр-1", "Футбол 2"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Владимир Новохатний

25 октября (воскресенье)

14:00. "Ингулец" – "Мариуполь", "Футбол 1"

Кропивницкий, стадион "Зирка"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

Арбитр VAR: Николай Балакин

17:00. "Колос" – "Минай", "Футбол 1"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Александр Шандор

19:30. "Заря" – "Рух", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Юрий Иванов

Арбитр VAR: Виталий Романов

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард киевского "Динамо" Артем Беседин, который попался на допинге, вернулся к тренировкам и рассказал о разговоре с Мирчей Луческу.