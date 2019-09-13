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13 сентября • обновлено в 20:44
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Где смотреть онлайн 7-й тур Премьер-лиги: расписание трансляций

1.2т Читать материал на украинском

В чемпионате Украины по футболу 14-15 сентября возобновляются матчи розыгрыша элитного дивизиона – Премьер-лиги.

Внимание фанатов, разумеется, приковано к противостоянию в Киеве, где "Динамо" попытается прервать свою пятиматчевую серию без побед в игре с "Десною".

По традиции поединки можно будет увидеть в эфире каналов "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и ZIK. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

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Премьер-лига. 7-й тур

14 сентября (пятница)

14:00. "Александрия" – "Днепр-1", "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Андрей Коваленко

17:00. "Карпаты" – "Ворскла", ZIK
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Игорь Пасхал

17:00. "Шахтер" – "Заря", "Футбол 2"
Харьков, стадион "Металлист"
Главный арбитр: Виталий Романов

15 сентября (воскресенье)

14:00. "Мариуполь" – "Олимпик", "Футбол 1"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Александр Дердо

17:00. "Динамо" – "Десна", 2+2
Киев, стадион "Олимпийский"
Главный арбитр: Виктор Копиевский

19:30. "Колос" – "Львов", "Футбол 1"
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Александр Омельченко

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны новые данные о бунте футболистов в киевском "Динамо".

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
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