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Где смотреть онлайн 6 тур Премьер-лиги: расписание трансляций

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В украинской Премьер-лиге в пятницу, 30 августа, стартует шестой тур чемпионата страны по футболу.

Центральным противостоянием игрового дня станет битва в Запорожье между луганской "Зарей" и киевским "Динамо". Матчи тура болельщики смогут увидеть на телеканалах "Футбол 2", УНИАН и 2+2.

Вашему внимание расписание очередных поединков элитного дивизиона.

Новости
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Премьер-лига. 6-й тур

30 августа (пятница)

19:00. "Десна" – "Карпаты", УНИАН
Чернигов, стадион имени Гагарина
Главный арбитр: Владимир Новохатний

31 августа (суббота)

17:00. "Днепр-1" – "Колос", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Юрий Иванов

17:00. "Ворскла" – "Александрия", "Футбол 2"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского
Главный арбитр: Ярослав Козык

19:30. "Львов" – "Мариуполь", "Футбол 2"
Львов, стадион "Львов-Арена"
Главный арбитр: Анатолий Абдула

1 сентября (воскресенье)

17:00. "Олимпик" – "Шахтер", "Футбол 2"
Киев, стадион "Динамо" имени Лобановского
Главный арбитр: Сергей Бойко

19:30. "Заря" – "Динамо", 2+2
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Константин Труханов

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация футбола Украины приняла решение дисквалифицировать лидера "Динамо" Беньямина Вербича.

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Тема
Премьер-лига Украины
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