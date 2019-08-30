Где смотреть онлайн 6 тур Премьер-лиги: расписание трансляций

В украинской Премьер-лиге в пятницу, 30 августа, стартует шестой тур чемпионата страны по футболу.
Центральным противостоянием игрового дня станет битва в Запорожье между луганской "Зарей" и киевским "Динамо". Матчи тура болельщики смогут увидеть на телеканалах "Футбол 2", УНИАН и 2+2.
Вашему внимание расписание очередных поединков элитного дивизиона.
Премьер-лига. 6-й тур
30 августа (пятница)
19:00. "Десна" – "Карпаты", УНИАН
Чернигов, стадион имени Гагарина
Главный арбитр: Владимир Новохатний
31 августа (суббота)
17:00. "Днепр-1" – "Колос", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Юрий Иванов
17:00. "Ворскла" – "Александрия", "Футбол 2"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского
Главный арбитр: Ярослав Козык
19:30. "Львов" – "Мариуполь", "Футбол 2"
Львов, стадион "Львов-Арена"
Главный арбитр: Анатолий Абдула
1 сентября (воскресенье)
17:00. "Олимпик" – "Шахтер", "Футбол 2"
Киев, стадион "Динамо" имени Лобановского
Главный арбитр: Сергей Бойко
19:30. "Заря" – "Динамо", 2+2
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Константин Труханов
Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация футбола Украины приняла решение дисквалифицировать лидера "Динамо" Беньямина Вербича.
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