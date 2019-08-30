Где смотреть онлайн 6 тур Премьер-лиги: расписание трансляций

В украинской Премьер-лиге в пятницу, 30 августа, стартует шестой тур чемпионата страны по футболу.

Центральным противостоянием игрового дня станет битва в Запорожье между луганской "Зарей" и киевским "Динамо". Матчи тура болельщики смогут увидеть на телеканалах "Футбол 2", УНИАН и 2+2.

Вашему внимание расписание очередных поединков элитного дивизиона.

Премьер-лига. 6-й тур

30 августа (пятница)

19:00. "Десна" – "Карпаты", УНИАН

Чернигов, стадион имени Гагарина

Главный арбитр: Владимир Новохатний

31 августа (суббота)

17:00. "Днепр-1" – "Колос", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Юрий Иванов

17:00. "Ворскла" – "Александрия", "Футбол 2"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского

Главный арбитр: Ярослав Козык

19:30. "Львов" – "Мариуполь", "Футбол 2"

Львов, стадион "Львов-Арена"

Главный арбитр: Анатолий Абдула

1 сентября (воскресенье)

17:00. "Олимпик" – "Шахтер", "Футбол 2"

Киев, стадион "Динамо" имени Лобановского

Главный арбитр: Сергей Бойко

19:30. "Заря" – "Динамо", 2+2

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Константин Труханов

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация футбола Украины приняла решение дисквалифицировать лидера "Динамо" Беньямина Вербича.

О спорте и не только – в нашем Instagram!