Где смотреть онлайн 6-й тур УПЛ: календарь, таблица, расписание трансляций
В украинской футбольной Премьер-лиге после паузы на матчи национальных сборных возобновляется розыгрыш национального чемпионата.
17-18 октября будут сыграны встречи шестого тура. Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" проведут встречи с аутсайдерами первенства. Столичный коллектив отправится во Львов к местному "Руху", а "горняки" примут на своем поле другой коллектив из столицы Западной Украины – "Львов".
По традиции болельщики смогут увидеть поединки УПЛ на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 6-й тур
17 октября (суббота)
14:00. "Минай" – "Мариуполь". "Футбол 2"
Ужгород, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Евгений Арановский
17:00. "Шахтер" – "Львов", "Футбол 2"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко
17:00. "Рух" – "Динамо", "Футбол 1"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Игорь Пасхал
Арбитр VAR: Виталий Романов
19:30. "Заря" – "Колос", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Анатолий Абдула
18 октября (воскресенье)
14:00. "Олимпик" – "Ворскла", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Владимир Новохатний
17:00. "Александрия" – "Ингулец", "Футбол 1"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Сергей Бойко
19:30. "Днепр-1" – "Десна", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Катерина Монзуль
Арбитр VAR: Андрей Коваленко
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