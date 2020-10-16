Где смотреть онлайн 6-й тур УПЛ: календарь, таблица, расписание трансляций

В украинской футбольной Премьер-лиге после паузы на матчи национальных сборных возобновляется розыгрыш национального чемпионата.

17-18 октября будут сыграны встречи шестого тура. Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" проведут встречи с аутсайдерами первенства. Столичный коллектив отправится во Львов к местному "Руху", а "горняки" примут на своем поле другой коллектив из столицы Западной Украины – "Львов".

По традиции болельщики смогут увидеть поединки УПЛ на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 6-й тур

17 октября (суббота)

14:00. "Минай" – "Мариуполь". "Футбол 2"

Ужгород, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Евгений Арановский

17:00. "Шахтер" – "Львов", "Футбол 2"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

17:00. "Рух" – "Динамо", "Футбол 1"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Игорь Пасхал

Арбитр VAR: Виталий Романов

19:30. "Заря" – "Колос", УНИАН

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Анатолий Абдула

18 октября (воскресенье)

14:00. "Олимпик" – "Ворскла", "Футбол 1"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Владимир Новохатний

17:00. "Александрия" – "Ингулец", "Футбол 1"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Сергей Бойко

19:30. "Днепр-1" – "Десна", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Катерина Монзуль

Арбитр VAR: Андрей Коваленко

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Александрии" выявлено 27 случаев коронавируса. Пять зараженных оказалось в полтавской "Ворскле".