Где смотреть онлайн 5-й тур Премьер-лиги: расписание трансляций

В украинской Премьер-лиге 24-26 августа будут сыграны матчи пятого тура розыгрыша элитного футбольного дивизиона.

Основное внимание болельщиков приковано к противостоянию в Киеве, где "Динамо" принимает донецкий "Олимпик". Обе команды накануне очной битвы отправили в отставку главных тренеров, а возвращение на тренерский пост "бело-синих" Алексея Михайличенко вызвало негодование.

По традиции за играми первенства можно будет следить на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига. 5-й тур

24 августа (суббота)

14:00. "Колос" – "Ворскла", "Футбол 2"

Киев, стадион "Оболонь-Арена"

Главный арбитр: Катерина Монзуль

17:00. "Александрия" – "Десна", "Футбол 2"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Иван Бондарь

19:30. "Динамо" – "Олимпик", 2+2

Киев, стадион "Олимпийский"

Главный арбитр: Виталий Романов

25 августа (воскресенье)

17:00. "Карпаты" – "Заря", 2+2

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Александр Дердо

19:30. "Шахтер" – "Мариуполь", "Футбол 1"

Харьков, стадион "Металлист"

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков

26 августа (понедельник)

19:00. "Днепр-1" – "Львов", 2+2

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис озвучил жесткие требования к новому тренеру команды Алексею Михайличенко.

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