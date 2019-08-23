Где смотреть онлайн 5-й тур Премьер-лиги: расписание трансляций

В украинской Премьер-лиге 24-26 августа будут сыграны матчи пятого тура розыгрыша элитного футбольного дивизиона.
Основное внимание болельщиков приковано к противостоянию в Киеве, где "Динамо" принимает донецкий "Олимпик". Обе команды накануне очной битвы отправили в отставку главных тренеров, а возвращение на тренерский пост "бело-синих" Алексея Михайличенко вызвало негодование.
По традиции за играми первенства можно будет следить на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига. 5-й тур
24 августа (суббота)
14:00. "Колос" – "Ворскла", "Футбол 2"
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Катерина Монзуль
17:00. "Александрия" – "Десна", "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Иван Бондарь
19:30. "Динамо" – "Олимпик", 2+2
Киев, стадион "Олимпийский"
Главный арбитр: Виталий Романов
25 августа (воскресенье)
17:00. "Карпаты" – "Заря", 2+2
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Александр Дердо
19:30. "Шахтер" – "Мариуполь", "Футбол 1"
Харьков, стадион "Металлист"
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков
26 августа (понедельник)
19:00. "Днепр-1" – "Львов", 2+2
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис озвучил жесткие требования к новому тренеру команды Алексею Михайличенко.
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