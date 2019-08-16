Где смотреть онлайн 4-й тур Премьер-лиги: расписание трансляций

В украинской футбольной Премьер-лиге 17-18 августа будут сыграны матчи 4-го тура первого этапа национального чемпионата.

Центральным станет противостояние в Запорожье между представителями страны в Лиге Европы "Зарей" и "Александрией". При этом матч с участие "Динамо" и "Мариуполя" был перенесен из-за участия команд в еврокубках.

По традиции болельщики смогут увидеть матчи тура на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание четвертого игрового дня УПЛ.

Премьер-лига. 4-й тур

17 августа (суббота)

14:00. "Ворскла" – "Днепр-1", "Футбол 2"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского

Главный арбитр: Евгений Арановский

17:00. "Десна" – "Колос", УНИАН

Чернигов, стадион имени Гагарина

Главный арбитр: Андрей Коваленко

18 августа (воскресенье)

17:00. "Олимпик" – "Карпаты", "Футбол 1"

Киев, стадион "Динамо" имени Лобановского

Главный арбитр: Денис Шурман

19:30. "Заря" – "Александрия", 2+2

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Николай Балакин

19:30. "Львов" – "Шахтер", "Футбол 1"

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Виктор Копиевский

Матч "Мариуполь" – "Динамо" перенесен на 25 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" официально объявило преемника Александра Хацкевича на посту тренера команды.

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