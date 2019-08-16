Где смотреть онлайн 4-й тур Премьер-лиги: расписание трансляций

В украинской футбольной Премьер-лиге 17-18 августа будут сыграны матчи 4-го тура первого этапа национального чемпионата.
Центральным станет противостояние в Запорожье между представителями страны в Лиге Европы "Зарей" и "Александрией". При этом матч с участие "Динамо" и "Мариуполя" был перенесен из-за участия команд в еврокубках.
По традиции болельщики смогут увидеть матчи тура на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание четвертого игрового дня УПЛ.
Премьер-лига. 4-й тур
17 августа (суббота)
14:00. "Ворскла" – "Днепр-1", "Футбол 2"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского
Главный арбитр: Евгений Арановский
17:00. "Десна" – "Колос", УНИАН
Чернигов, стадион имени Гагарина
Главный арбитр: Андрей Коваленко
18 августа (воскресенье)
17:00. "Олимпик" – "Карпаты", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" имени Лобановского
Главный арбитр: Денис Шурман
19:30. "Заря" – "Александрия", 2+2
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Николай Балакин
19:30. "Львов" – "Шахтер", "Футбол 1"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Виктор Копиевский
Матч "Мариуполь" – "Динамо" перенесен на 25 сентября.
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" официально объявило преемника Александра Хацкевича на посту тренера команды.
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