Где смотреть онлайн 32-й тур УПЛ: календарь, таблица, расписание трансляций

Александр Чеканов Футбол 14:12, 15.07.2020

В Украинской футбольной Премьер-лиге 15-16 июля пройдут матчи предпоследнего, 31-го, тура розыгрыша национального первенства.

Главным событием игрового дня, несомненно, станет битва киевского "Динамо" и луганской "Зари", которые ведут очную борьбу за второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Традиционно матчи УПЛ можно будет увидеть на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание тура.

Премьер-лига Украины. 31-й тур

15 июля (среда)

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16 июля (четверг)

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Матч "Днепр-1" – "Карпаты" не состоится из-за снятия с розыгрыша УПЛ львовской команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболистов киевского "Динамо" накануне матча с "Зарей" запрут на клубной базе.

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