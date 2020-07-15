Где смотреть онлайн 32-й тур УПЛ: календарь, таблица, расписание трансляций
В Украинской футбольной Премьер-лиге 15-16 июля пройдут матчи предпоследнего, 31-го, тура розыгрыша национального первенства.
Главным событием игрового дня, несомненно, станет битва киевского "Динамо" и луганской "Зари", которые ведут очную борьбу за второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
Традиционно матчи УПЛ можно будет увидеть на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание тура.
Премьер-лига Украины. 31-й тур
15 июля (среда)
16 июля (четверг)Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Матч "Днепр-1" – "Карпаты" не состоится из-за снятия с розыгрыша УПЛ львовской команды.
Как сообщал OBOZREVATEL, футболистов киевского "Динамо" накануне матча с "Зарей" запрут на клубной базе.