Где смотреть онлайн 3-й тур УПЛ: календарь, расписание, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге 26-27 сентября пройдут матчи четвертого тура национального первенства.
Лидер чемпионата "Ворскла" примет на своем поле "Мариуполь", занимающее второе место "Динамо" сыграет в Киеве с "Минаем", а действующий чемпион "Шахтер" – с "Олимпиком".
По традиции болельщики смогут увидеть трансляции матчей на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига. 4-й тур
26 сентября (суббота)
14:00. "Минай" – "Динамо", "Футбол 2"
Киев, стадион "Олимпийский"
Главный арбитр: Виталий Романов
17:00. "Ворскла" – "Мариуполь", "Футбол 2"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Владимир Новохатний
19:30. "Александрия" – "Днепр-1", "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Игорь Пасхал
27 сентября (восркесенье)
14:00. "Львов" – "Заря", "Футбол 1"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Александр Омельченко
17:00. "Шахтер" – "Олимпик", "Футбол 1"
Киев, стадион "Олимпийский"
Главный арбитр: Анатолий Абдула
19:30. "Десна" – "Рух", "Футбол 1"
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Денис Шурман
19:30. "Колос" – "Ингулец", "Футбол 2"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Александр Дердо
Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" в перенесенном матче второго тура Премьер-лиги сенсационно сыграл вничью с "Рухом".