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Где смотреть онлайн 3-й тур Премьер-лиги: расписание трансляций

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В украинской Премьер-лиге 10-11 августа пройдут матчи третьего тура футбольного первенства страны.

Все внимание болельщиков, несомненно, будет приковано к противостоянию "Динамо" и "Шахтера", которое состоится на НСК "Олимпийский".

Все матчи поклонники УПЛ смогут увидеть благодаря прямым трансляциям на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

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Премьер-лига. 3-й тур

10 августа (суббота)

17:00. "Динамо" – "Шахтер", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Ярослав Козык

19:30. "Ворскла" – "Львов", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского
Главный арбитр: Сергей Бойко

19:30. "Александрия" – "Олимпик", "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Андрей Коваленко

11 августа (воскресенье)

17:00. "Днепр-1" – "Десна", 2+2
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

17:00. "Колос" – "Заря", "Футбол 1"
Киев, стадион "Оболонь Арена"
Главный арбитр: Александр Омельченко

19:30. "Карпаты" – "Мариуполь", "Футбол 1"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Константин Труханов

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" понес серьезную потерю накануне битвы с киевским "Динамо".

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Темы
Премьер-лига Украины Динамо - Шахтер
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер
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