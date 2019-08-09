Где смотреть онлайн 3-й тур Премьер-лиги: расписание трансляций

В украинской Премьер-лиге 10-11 августа пройдут матчи третьего тура футбольного первенства страны.
Все внимание болельщиков, несомненно, будет приковано к противостоянию "Динамо" и "Шахтера", которое состоится на НСК "Олимпийский".
Все матчи поклонники УПЛ смогут увидеть благодаря прямым трансляциям на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига. 3-й тур
10 августа (суббота)
17:00. "Динамо" – "Шахтер", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Ярослав Козык
19:30. "Ворскла" – "Львов", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского
Главный арбитр: Сергей Бойко
19:30. "Александрия" – "Олимпик", "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Андрей Коваленко
11 августа (воскресенье)
17:00. "Днепр-1" – "Десна", 2+2
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко
17:00. "Колос" – "Заря", "Футбол 1"
Киев, стадион "Оболонь Арена"
Главный арбитр: Александр Омельченко
19:30. "Карпаты" – "Мариуполь", "Футбол 1"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Константин Труханов
Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" понес серьезную потерю накануне битвы с киевским "Динамо".
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