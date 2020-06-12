Где смотреть онлайн 26-й тур УПЛ: календарь и расписание трансляций

Александр Чеканов Футбол 18:17, 12.06.2020 Обновлено: 18:28, 12.06.2020

В украинской футбольной Премьер-лиге 13-14 июня пройдут матчи 26-го тура.

Все внимание болельщиков будет приковано к поединку в Запорожье, где сойдутся прямые конкуренты в борьбе за место в квалификации Лиги чемпионов "Заря" и "Динамо".

Традиционно болельщики смогут увидеть матчи игрового дня на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию расписание тура.

Премьер-лига Украины. 26-й тур

13 июня (суббота)

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14 июня (воскресенье)

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Матч "Карпаты" – "Днепр-1" перенесен из-за вспышки коронавируса во львовской команде.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда матчи будут проходить со зрителями.

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