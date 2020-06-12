Где смотреть онлайн 26-й тур УПЛ: календарь и расписание трансляций
В украинской футбольной Премьер-лиге 13-14 июня пройдут матчи 26-го тура.
Все внимание болельщиков будет приковано к поединку в Запорожье, где сойдутся прямые конкуренты в борьбе за место в квалификации Лиги чемпионов "Заря" и "Динамо".
Традиционно болельщики смогут увидеть матчи игрового дня на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию расписание тура.
Премьер-лига Украины. 26-й тур
13 июня (суббота)
14 июня (воскресенье)Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Матч "Карпаты" – "Днепр-1" перенесен из-за вспышки коронавируса во львовской команде.
Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда матчи будут проходить со зрителями.