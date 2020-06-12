Где смотреть онлайн 26-й тур УПЛ: календарь и расписание трансляций

В украинской футбольной Премьер-лиге 13-14 июня пройдут матчи 26-го тура.

Все внимание болельщиков будет приковано к поединку в Запорожье, где сойдутся прямые конкуренты в борьбе за место в квалификации Лиги чемпионов "Заря" и "Динамо".

Традиционно болельщики смогут увидеть матчи игрового дня на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию расписание тура.

Премьер-лига Украины. 26-й тур

13 июня (суббота)

14:00. "Мариуполь" – "Ворскла", "Футбол 2"

Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко

Главный арбитр: Денис Кутаков

17:00. "Заря" – "Динамо", 2+2

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Николай Балакин

Арбитр VAR: Сергей Бойко

19:30. "Олимпик" – "Львов", "Футбол 2"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

14 июня (воскресенье)

17:00. "Колос" – "Шахтер", "Футбол 1"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Виктор Копиевский

19:30. "Александрия" – "Десна", "Футбол 1"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Евгений Арановский

Арбитр VAR: Виталий Романов

Матч "Карпаты" – "Днепр-1" перенесен из-за вспышки коронавируса во львовской команде.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда матчи будут проходить со зрителями.

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