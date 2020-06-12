Где смотреть онлайн 26-й тур УПЛ: календарь и расписание трансляций

В украинской футбольной Премьер-лиге 13-14 июня пройдут матчи 26-го тура.
Все внимание болельщиков будет приковано к поединку в Запорожье, где сойдутся прямые конкуренты в борьбе за место в квалификации Лиги чемпионов "Заря" и "Динамо".
Традиционно болельщики смогут увидеть матчи игрового дня на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию расписание тура.
Премьер-лига Украины. 26-й тур
13 июня (суббота)
14:00. "Мариуполь" – "Ворскла", "Футбол 2"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Денис Кутаков
17:00. "Заря" – "Динамо", 2+2
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Николай Балакин
Арбитр VAR: Сергей Бойко
19:30. "Олимпик" – "Львов", "Футбол 2"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
14 июня (воскресенье)
17:00. "Колос" – "Шахтер", "Футбол 1"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Виктор Копиевский
19:30. "Александрия" – "Десна", "Футбол 1"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Евгений Арановский
Арбитр VAR: Виталий Романов
Матч "Карпаты" – "Днепр-1" перенесен из-за вспышки коронавируса во львовской команде.
Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда матчи будут проходить со зрителями.
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