Где смотреть онлайн 13-й тур УПЛ: календарь, расписание, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 11 декабря, стартует заключительный перед зимней паузой тур национального чемпионата.

Лидер первенства киевское "Динамо" сыграет интереснейший матч с "Колосом". А действующий чемпион "Шахтер" отправится на выезд к новичку элитного дивизиона "Ингульцу".

Увидеть противостояния можно будет в эфире телеканалов "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 13-й тур

11 декабря (пятница)

19:00. "Олимпик" – "Львов", "Футбол 1"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Алексей Деревинский

12 декабря (суббота)

14:00. "Ворскла" – "Олимпик", "Футбол 2"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Денис Шурман

Арбитр VAR: Евгений Арановский

17:00. "Динамо" – "Колос", 2+2

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Игорь Пасхал

Арбитр VAR: Николай Балакин

19:30. "Рух" – "Днепр-1", "Футбол 2"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Сергей Бойко

12 декабря (воскресенье)

14:00. "Ингулец" – "Шахтер", "Футбол 1"

Кропивницкий, стадион "Зирка"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

Арбитр VAR: Катерина Монзуль

17:00. "Десна" – "Мариуполь", "Футбол 1"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Александр Шандор

19:30. "Александрия" – "Заря", "Футбол 1"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Виталий Романов

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник "Динамо" Илья Забарный получил дисквалификацию в УПЛ.