Где смотреть онлайн 13-й тур УПЛ: календарь, расписание, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге в пятницу, 11 декабря, стартует заключительный перед зимней паузой тур национального чемпионата.
Лидер первенства киевское "Динамо" сыграет интереснейший матч с "Колосом". А действующий чемпион "Шахтер" отправится на выезд к новичку элитного дивизиона "Ингульцу".
Увидеть противостояния можно будет в эфире телеканалов "Футбол 1", "Футбол 2" и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 13-й тур
11 декабря (пятница)
19:00. "Олимпик" – "Львов", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Алексей Деревинский
12 декабря (суббота)
14:00. "Ворскла" – "Олимпик", "Футбол 2"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Денис Шурман
Арбитр VAR: Евгений Арановский
17:00. "Динамо" – "Колос", 2+2
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Игорь Пасхал
Арбитр VAR: Николай Балакин
19:30. "Рух" – "Днепр-1", "Футбол 2"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Сергей Бойко
12 декабря (воскресенье)
14:00. "Ингулец" – "Шахтер", "Футбол 1"
Кропивницкий, стадион "Зирка"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
Арбитр VAR: Катерина Монзуль
17:00. "Десна" – "Мариуполь", "Футбол 1"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Александр Шандор
19:30. "Александрия" – "Заря", "Футбол 1"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Виталий Романов
Как сообщал OBOZREVATEL, защитник "Динамо" Илья Забарный получил дисквалификацию в УПЛ.