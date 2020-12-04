Где смотреть онлайн 12-й тур УПЛ: расписание, календарь, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге 5-6 декабря пройдут матчи 12-го тура розыгрыша в элитном дивизионе.
Лидер первенства "Динамо" сыграет с "Мариуполем", а действующий чемпион "Шахтер" – с новичком лиги "Минаем". Кроме того, привлекает внимание поединок третьей и четвертой команд турнирной таблицы – "Ворсклы" и "Десны".
По традиции болельщики увидят поединки в прямых трансляциях на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему внимание полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 12-й тур
5 декабря (суббота)
14:00. "Львов" – "Ингулец", "Футбол 2"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Ярослав Козык
17:00. "Шахтер" – "Минай", "Футбол 2"
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий
Арбитр VAR: Виталий Романов
19:30. "Мариуполь" – "Динамо", "Футбол 2"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Андрей Коваленко
Арбитр VAR: Денис Шурман
6 декабря (суббота)
14:00. "Олимпик" – "Рух", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный арбитр: Николай Балакин
17:00. "Заря" – "Днепр-1", УНИАН
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Виктор Копиевский
Арбитр VAR: Евгений Арановский
17:00. "Десна" – "Ворскла", "Футбол 1"
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Катерина Монзуль
19:30. "Колос" – "Александрия", "Футбол 1"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Юрий Можаровский
Как сообщал OBOZREVATEL, защитник киевского "Динамо" Илья Забарный получил один матч дисквалификации за удаление в игре с "Ворсклой".