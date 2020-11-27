Где смотреть онлайн 11-й тур УПЛ: расписание, календарь, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге в пятнице, 27 ноября, стартует 11-й тур национального чемпионата.
Центральным матчем, несомненно, станет встреча лидера первенства "Динамо" и третьей команды – полтавской "Ворсклы". В свою очередь донецкий "Шахтер" сразится с "Днепром-1".
Увидеть все игры можно будет на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины. 11-й тур
27 ноября (пятница)
19:00. "Львов" – "Мариуполь", "Футбол 1"
Львов, стадион "Арена-Львов"
Главный арбитр: Евгений Арановский
28 ноября (суббота)
14:00. "Александрия" – "Рух", "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Анатолий Абдула
17:00. "Динамо" – "Ворскла", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Юрий Иванов
Арбитр VAR: Катерина Монзуль
19:30. "Днепр-1" – "Шахтер", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Денис Шурман
Арбитр VAR: Андрей Коваленко
29 ноября (воскресенье)
14:00. "Минай" – "Заря", "Футбол 1"
Ужгород, стадион "Авангард"
Главный арбитр: Владимир Новохатний
17:00. "Колос" – "Десна", "Футбол 1"
Коваливка, стадион "Колос"
Главный арбитр: Виталий Романов
Арбитр VAR: Виктор Копиевский
19:30. "Ингулец" – "Олимпик", "Футбол 1"
Кропивницкий, стадион "Зирка"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко
Как сообщал OBOZREVATEL, капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук получил трехматчевую дисквалификацию в УПЛ.