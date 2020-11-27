Где смотреть онлайн 11-й тур УПЛ: расписание, календарь, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге в пятнице, 27 ноября, стартует 11-й тур национального чемпионата.

Центральным матчем, несомненно, станет встреча лидера первенства "Динамо" и третьей команды – полтавской "Ворсклы". В свою очередь донецкий "Шахтер" сразится с "Днепром-1".

Увидеть все игры можно будет на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 11-й тур

27 ноября (пятница)

19:00. "Львов" – "Мариуполь", "Футбол 1"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Евгений Арановский

28 ноября (суббота)

14:00. "Александрия" – "Рух", "Футбол 2"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Анатолий Абдула

17:00. "Динамо" – "Ворскла", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Юрий Иванов

Арбитр VAR: Катерина Монзуль

19:30. "Днепр-1" – "Шахтер", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Денис Шурман

Арбитр VAR: Андрей Коваленко

29 ноября (воскресенье)

14:00. "Минай" – "Заря", "Футбол 1"

Ужгород, стадион "Авангард"

Главный арбитр: Владимир Новохатний

17:00. "Колос" – "Десна", "Футбол 1"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Виталий Романов

Арбитр VAR: Виктор Копиевский

19:30. "Ингулец" – "Олимпик", "Футбол 1"

Кропивницкий, стадион "Зирка"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук получил трехматчевую дисквалификацию в УПЛ.