Где смотреть онлайн 1-й тур УПЛ: календарь и расписание трансляций

Уже в пятницу, 21 августа, в Украине стартует новый розыгрыш в Премьер-лиге.

В стартовый день в борьбу вступают главные фавориты на "золото" – "Динамо" и "Шахтер". Киевляне дебютируют матчем с донецким "Олимпиком". К игре будет приковано огромное внимание, так как она станет первой официальной для "бело-синих" под руководством Мирчи Луческу.

В свою очередь действующий чемпион сразится с "Колосом". Кроме того, стоит отметить, что с нового сезона УПЛ расширилась до 14 команд. Дивизион пополнили "Ингулец", "Рух" и "Минай".

По традиции болельщики смогут увидеть трансляции матчей на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание 1-го тура УПЛ сезона 2020/2021.

Премьер-лига Украины. 1-й тур

21 августа (пятница)

17:00. "Олимпик" – "Динамо", "Футбол 2"

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный арбитр: Максим Козыряцкий

19:00. "Шахтер" – "Колос", "Футбол 1"

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Игорь Пасхал

Арбитр VAR: Денис Шурман

22 августа (суббота)

14:00. "Львов" – "Минай", "Футбол 2"

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Геннадий Серпутько

17:00. "Десна" – "Заря", "Футбол 2"

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

Арбитр VAR: Виктор Копиевский

19:30. "Александрия" – "Мариуполь", "Футбол 2"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков

23 августа (воскресенье)

14:00. "Ингулец" – "Днепр-1", "Футбол 1"

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Константин Труханов

17:00. "Ворскла" – "Рух", "Футбол 1"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Алексей Деревинский

Арбитр VAR: Андрей Коваленко

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне старта футбольного сезона киевское "Динамо" представило новую форму.

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