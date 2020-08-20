Где смотреть матч "Севилья" – "Интер": расписание трансляций финала Лиги Европы

В пятницу, 21 августа, в Кельне на одноименном стадионе состоится финал Лиги Европы, в котором сыграют "Севилья" и "Интер".

Испанский клуб на пути к решающему поединку обыграл в двухматчевом противостоянии румынский ЧФР "Клуж" (1:1 благодаря голу на выезде), а затем одолел "Рому" (2:0), "Вулверхэмптон" (1:0) и "Манчестер Юнайтед" (2:1) в плей-офф на вылет. Миланская команда взяла верх над "Лудогорцем" (4:1 по сумме двух встреч), "Хетафе" (2:0 в одной игре), "Байером" (2:1) и "Шахтером" (5:0).

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1", в России матч покажут по "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", а в Беларуси – по "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, финал Лиги чемпионов между ПСЖ и "Баварией" состоится в воскресенье, 23 августа. Букмекеры назвали фаворита решающего поединка.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!