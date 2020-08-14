Где смотреть матч "Барселона" – "Бавария": расписание трансляций четвертьфинала ЛЧ

В пятницу, 14 августа, состоится третий четвертьфинал Лиги чемпионов, в котором сойдутся "Барселона" и "Бавария".

В 1/8 финала каталонский клуб обыграл "Наполи" со счетом 4:2 по сумме двух встреч, а мюнхенский клуб дважды разгромил "Челси" с разницей в три мяча и выиграл пару с общим счетом 7:1. В полуфинале победитель этого матча встретится с "Манчестер Сити" или "Лионом".

Прямую трансляцию четвертьфинала Лиги чемпионов, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть по телеканалу "Футбол 1", а в России поединок покажут по "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, определились уже два полуфиналиста Лиги чемпионов. ПСЖ сделал невероятный камбэк в матче против "Аталанты", а "Лейпциг" сенсационно выбил из турнира мадридский "Атлетико".