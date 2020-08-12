Где смотреть матч "Аталанта" – ПСЖ: расписание трансляций четвертьфинала ЛЧ

Михаил Морозов Футбол 10:33, 12.08.2020

В среду, 12 августа, "Аталанта" и ПСЖ сыграют первый четвертьфинал "финала восьми" Лиги чемпионов, решающие матчи которой пройдут в Лиссабоне.

Команды обеспечили себе выход в эту стадию турнира еще до приостановки всех соревнований из-за пандемии коронавируса в марте. Итальянский клуб уверенно прошел "Валенсию", разгромив ее со счетом 8:4 по сумме двух встреч, а парижане одолели дортмундскую "Боруссию" – 3:2.

Победитель этого противостояния сыграет в полуфинале с "Лейпцигом" или "Атлетико".

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть по телеканалу "Футбол 1", в России игру покажут по "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1", а в Беларуси – "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА отменил матч Лиги чемпионов из-за коронавируса.

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