Главная Новости
4 декабря • обновлено в 13:32
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Где смотреть Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм: расписание трансляций АПЛ

651
Читать материал на украинском

"Манчестер Юнайтед" в центральном матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге в среду, 4 декабря, будет принимать "Тоттенхэм".

Игра пройдет на легендарном стадионе "Олд Траффорд" и начнется в 21:30 по киевскому времени.

Моуриньо и Сульшер

Моуриньо и Сульшер

football.london

Изюминкой встречи двух топ-команд Англии является недавнее назначение на пост наставника "Шпор" португальца Жозе Моуриньо. Под его руководством "Тоттенхэм" провел три матча и во всех трех праздновал победы (две игры – в Премьер-лиге и одна – в Лиге чемпионов). "Манчестер Юнайтед" является бывшим клубом Особенного – в этой команде он работал два с половиной года и был уволен в декабре 2018-го после серии провальных результатов.

Новости
Ярмоленко провалил дебютный матч Моуриньо

На данный момент МЮ вновь лихорадит: подопечные Уле Гуннара Сульшера занимают лишь 10-ю строчку в турнирной таблице, имея 18 очков после 14 матчей. У "Тоттенхэма" дела ненамного лучше – 6-е место и 20 очков.

Прямую трансляцию противостояния обеспечит телеканал "Беларусь 5". В России поединок будет доступен на стримминговом сервисе Okko Sport. На украинских каналах трансляции матча не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо неожиданно ушел от позора в Лиге чемпионов.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Чемпионат Англии
Персоны
Жозе Моуриньо Уле Гуннар Сульшер
Место
Англия Манчестер
Теги
Тоттенхэм Хотспур ФК Манчестер Юнайтед
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги