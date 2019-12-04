Где смотреть Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм: расписание трансляций АПЛ

"Манчестер Юнайтед" в центральном матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге в среду, 4 декабря, будет принимать "Тоттенхэм".

Игра пройдет на легендарном стадионе "Олд Траффорд" и начнется в 21:30 по киевскому времени.

Моуриньо и Сульшер football.london

Изюминкой встречи двух топ-команд Англии является недавнее назначение на пост наставника "Шпор" португальца Жозе Моуриньо. Под его руководством "Тоттенхэм" провел три матча и во всех трех праздновал победы (две игры – в Премьер-лиге и одна – в Лиге чемпионов). "Манчестер Юнайтед" является бывшим клубом Особенного – в этой команде он работал два с половиной года и был уволен в декабре 2018-го после серии провальных результатов.

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На данный момент МЮ вновь лихорадит: подопечные Уле Гуннара Сульшера занимают лишь 10-ю строчку в турнирной таблице, имея 18 очков после 14 матчей. У "Тоттенхэма" дела ненамного лучше – 6-е место и 20 очков.

Прямую трансляцию противостояния обеспечит телеканал "Беларусь 5". В России поединок будет доступен на стримминговом сервисе Okko Sport. На украинских каналах трансляции матча не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо неожиданно ушел от позора в Лиге чемпионов.

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