Где смотреть "Манчестер Юнайтед" – ПСЖ: расписание трансляций ЛЧ

В среду, 2 декабря, в группе H состоится невероятно интригующий матч между "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

В первом поединке между командами англичане одержали выездную победу со счетом 2:1 и сейчас лидируют в таблице с девятью очками. Парижане идут вторыми с шестью пунктами, опережая третий "Лейпциг" только благодаря личным встречам. У стамбульского "Башакшехира" в активе три балла.

Турнирное положение в группе H Flashscore

Букмекеры считают ПСЖ небольшим фаворитом матча. На их победу можно поставить за коэффициент 2,35, на ничью – за 3,70, а успех "Манчестер Юнайтед" оценивается котировкой 2,80.

Котировки на матч "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ Bet365

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 3" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 3. В России игру покажут по "Матч! Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, в другой игре дня киевское "Динамо" встретится на выезде с "Ювентусом". Этот поединок войдет в историю Лиги чемпионов.