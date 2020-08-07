Где смотреть "Манчестер Сити" – "Реал": по какому каналу ответный матч 1/8 финала ЛЧ

Где смотреть ответный матч 1/8 финала между "Манчестер Сити" и "Реалом".

В пятницу, 7 августа, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" примет на своем поле "Реал".

Первый поединок между командами закончился выездной победой англичан со счетом 2:1 благодаря голам Габриэля Жезуса и Кевина де Брюйне. Отметим, что вторую встречу пропустит лидер и капитан мадридцев Серхио Рамос, который заработал удаление в концовке матча на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что победитель этой пары сыграет в четвертьфинале с "Ювентусом" или "Лионом". Французы выиграли домашний поединок со счетом 1:0.

Прямую трансляцию матча, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть по каналу "Футбол 1", в России игру покажут по "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", а в Беларуси – по "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен соперник "Шахтера" в четвертьфинале Лиги Европы.