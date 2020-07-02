Где смотреть "Манчестер Сити" – "Ливерпуль": расписание трансляций АПЛ

Сегодня, 2 июля, состоится поединок двух сильнейших команд английской Премьер-лиги в последних двух сезонах.

Этот матч имел бы большее значение, если бы "Манчестер Сити" выиграл у "Челси" в предыдущем туре и не дал "Ливерпулю" отпраздновать чемпионство до очной встречи между командами на стадионе подопечных Пепа Гвардиолы.

Гости набрали 86 очков в 31 матче, лишь дважды сыграв вничью и один раз проиграв. "Манчестер Сити" уверенно занимает второе место в таблице с 63 очками и не собирается никому его отдавать. "Горожане" сейчас больше обеспокоены вопросом своего участия в Лиге чемпионов 2020/21. Напомним, что УЕФА принял решение исключить команду Пепа из еврокубков на два сезона, а "МанСити" подал апелляцию.

Матч 32-го тура между командами, который начнется в 22:15 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Setanta Sports", в Беларуси – на "Беларусь 5", а в Казахстане игра будет доступна на "Setanta Qazaqstan".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Ливерпуль" впервые в своей истории выиграл английскую Премьер-лигу.