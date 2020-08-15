Где смотреть "Манчестер Сити" – "Лион" в Лиге чемпионов: расписание трансляций

Тренировка Манчестер Сити перед игрой с Лионом.

Английский "Манчестер Сити" в субботу, 15 августа, проведет четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов против французского "Лиона".

Поединок пройдет в Лиссабоне на стадионе "Жозе Альваладе". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Из-за пандемии коронавируса на этой стадии Лиги чемпионов команды проводят по одному матчу на нейтральном поле в Португалии.

Увидеть противостояние европейских грандов можно будет в эфире телеканала "Футбол 2", где показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Кроме того, трансляцию в своей эфирной сетке запланировали российские "МатчТВ" и "Матч! Футбол 1", а также "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, победитель этого противостояния 19 августа в полуфинале ЛЧ встретится с немецкой "Баварией". Мюнхенцы накануне уничтожили каталонскую "Барселону", обыграв ее со счетом 8:2.

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