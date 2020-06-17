Где смотреть "Манчестер Сити" – "Арсенал": расписание трансляций АПЛ

В среду, 17 июня, состоятся первые матчи английской Премьер-лиги после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Центральным поединком первого игрового дня станет противостояние действующих чемпионов страны "Манчестер Сити" и лондонского "Арсенала". Команда, за которую выступает украинец Александр Зинченко, занимает второе место в таблице, набрав 57 очков после 28 туров, и отстает от лидирующего "Ливерпуля" на 25 пунктов, имея матч в запасе. Что касается гостей, то они сохраняют шансы на попадание в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, находясь на девятой позиции с 40 очками.

Отметим, что последние шесть поединков между командами остались за "Манчестер Сити", в пяти из них "горожане" забивали по три гола.

Прямая трансляция противостояния, которое начнется в 22:15 по киевскому времени, будет доступна в Украине телеканале "Setanta Sports Ukraine", а также на "Беларусь 5" и "Setanta Qazaqstan".

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 17 июня, также состоится полуфинальный матч Кубка Украины, в котором "Минай" примет киевское "Динамо".