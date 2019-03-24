Где смотреть Люксембург — Украина: расписание трансляций отбора на Евро-2020

Сборная Украины по футболу в понедельник, 25 марта, в Люксембурге проведет свой второй матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.

OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию матча Люксембург — Украина. Начало — в 21:45.

Сборная Украины по футболу

Увидеть поединок можно будет в прямом эфире общенационального канала "Украина" и специализированного "Футбол 1", где показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией. Комментировать игру будет Виктор Вацко.

Кроме того, трансляцию в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Футбол 3".

В записи игру покажут 26 марта в 03:15 "Матч! Футбол 3", в 07:00 "Матч! Футбол 1", в 11:00 "Матч! Футбол 2".

Напомним, что наша национальная команда в 1-м туре квалификации на Евро-2020 сенсационно сыграла вничью с Португалией. Этот результат вызвал зависть в России.

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