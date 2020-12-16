Где смотреть "Ливерпуль" – "Тоттенхэм": расписание трансляций центрального матча АПЛ

В среду, 16 декабря, в центральной встрече 13-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" примет на своем поле "Тоттенхэм".

Обе команды набрали по 25 очков в 12 стартовых поединках и делят первую строчку в турнирной таблице. В минувших матчах и те, и другие потеряли очки на выезде. Подопечные Юргена Клоппа не сумели одолеть "Фулхэм" (1:1), а игроки Жозе Моуриньо набрали одно очко в противостоянии с "Кристал Пэлас" (1:1).

"Ливерпуль" считается фаворитом поединка. Ставки на победу "красных" принимаются за коэффициент 1,83, на ничью – за 3,30, а успех "Тоттенхэма" оценивается котировкой 3,90.

Прямую трансляцию матча, который начнется в 22:00 по киевскому времени и пройдет с 2000 зрителей на трибунах, в Украине можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports. В России игру покажет онлайн-кинотеатр Okko, а в Беларуси – "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Манчестер Сити" без украинца Александра Зинченко сенсационно потерял очки в матче 13-го тура АПЛ против одного из аутсайдеров первенства – "Вест Бромвича".