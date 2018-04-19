Где смотреть Ливерпуль – Рома: расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" примет итальянскую "Рому" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Подопечные Юргена Клоппа и Эусебио Ди Франческо сразятся во вторник, 24 апреля, на легендарном стадионе "Энфилд Роуд". "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Ливерпуль – Рома. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Поклонники обеих команд смогут увидеть первую часть битвы за путевку в финал турнира благодаря прямой трансляции на канале "Футбол 1". Традиционно показ матча будет сопровождаться аналитической студией с участием экспертов.

Кроме того, эфир из Ливерпуля проведут российские каналы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", а также белорусский "Беларусь 2".

Отметим, что команды до этого пять раз пересекались в еврокубках. Самой знаковой для соперников была финальная встреча Кубка европейских чемпионов-1984, которая проходила в Риме. "Ливерпуль" сумел завоевать престижный трофей благодаря победе в серии пенальти – 4:2.

В сезоне 2000/01 итальянцы и англичане встретились в четвертьфинале Кубка УЕФА. "Волки" уступили сопернику по итогам двухматчевой дуэли – 0:2, 1:0. Через год команды попали в одну группу в Лиге чемпионов. "Красные" вновь взяли верх, выиграв на "Энфилде" (2:0) и отстояв нулевую ничью в Риме. "Ливерпуль" благодаря этому вышел в четвертьфинал, а "Рома" осталась за бортом плей-офф.

Как сообщал "Обозреватель", УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении "Ромы" из-за флага "ДНР" на матче Лиги чемпионов.