Где смотреть "Ливерпуль" – "Челси": расписание трансляций АПЛ

В среду, 22 июля, "Ливерпуль" примет на своем поле "Челси" в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги.

У хозяев уже нет турнирной мотивации, а вот гости ведут напряженную борьбу за попадание в Лигу чемпионов 2020/21. У подопечных Фрэнка Лэмпарда в активе 63 очка после 36 матчей, а "Лестер" (37 игр) и "Манчестер Юнайтед" (36) набрали по 62 пункта. В первом круге "Ливерпуль" в выездном поединке победил "Челси" со счетом 2:1.

Прямую трансляцию матча, который начнется в 22:15 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Setanta Sports", в Беларуси игру покажет "Беларусь 5", а в Казахстане – "Setanta Qazaqstan".

Как сообщал OBOZREVATEL, фанат команды "Лидс Юнайтед" "сошел с ума", когда узнал, что его любимый клуб впервые за 16 лет вернулся в АПЛ.