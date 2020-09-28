Где смотреть "Ливерпуль" – "Арсенал": расписание трансляций АПЛ

В понедельник, 28 сентября, "Ливерпуль" примет на своем поле "Арсенал" в рамках третьего тура английской Премьер-лиги.

Обе команды одержали победы в стартовых поединках чемпионата. Ранее хозяева справились с "Лидсом" (4:3) и "Челси" (2:0), а лондонцы одолели "Фулхэм" (3:0) и "Вест Хэм" (2:1). Последние два матча между "Ливерпулем" и "Арсеналом" закончились со счетом 2:1 в пользу гостей.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Setanta Sports".

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, кто покажет ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и "Гентом".