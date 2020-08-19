Где смотреть "Лион" – "Бавария": расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов

В среду, 19 августа, в Лиссабоне состоится второй полуфинал Лиги чемпионов между "Лионом" и "Баварией".

На стадии 1/4 финала французский клуб сенсационно прошел "Манчестер Сити", который был одним из фаворитов турнира, а мюнхенская команда уничтожила "Барселону", забив в ее ворота восемь голов.

Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1", в России игру покажут по "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", а в Беларуси – по "Беларусь 5".

Отметим, что в 2010 году "Лион" и "Бавария" также встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда немцы уверенно разобрались с французами, победив со счетом 4:0 по сумме двух встреч.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее определился первый финалист Лиги чемпионов.