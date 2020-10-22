Где смотреть "Лестер" – "Заря": расписание трансляций Лиги Европы

В четверг, 22 октября, луганская "Заря" проведет выездной матч против "Лестера" в рамках первого тура Лиги Европы.

Украинская команда сыграет в основной сетке турнира впервые с сезона 2017/18. Что касается англичан, то в последний раз они выступали в еврокубках в Лиге чемпионов 2016/17, дойдя тогда до четвертьфинала. У "Лестера" поединок пропустит главный нападающий Джейми Варди, а также трое ведущих исполнителей оборонительного плана.

Прямую трансляцию матча, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2" и медиасервисе MEGOGO, а в России игру покажет "Матч! Футбол 3".

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок "Зари" и "Лестера" в Лиге Европы войдет в историю футбола.