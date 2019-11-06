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6 ноября • обновлено в 16:32
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Где смотреть Копенгаген – Динамо: по какому каналу прямая трансляция, время матча

1.4т Читать материал на украинском

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" 7 ноября проведет один из важнейших матчей Лиги Европы.

В четвертом туре группового этапа турнира команда Алексея Михайличенко сыграет на выезде со своим прямым конкурентом в борьбе за выход в плей-офф датским "Копенгагеном".

ВО СКОЛЬКО КОПЕНГАГЕН – ДИНАМО: ВРЕМЯ МАТЧА

Поединок состоится в четверг, 7 ноября, на стадионе "Паркен" в столице Дании. Начало игры – в 19:55 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Копенгаген – Динамо.

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Динамо – Копенгаген

Динамо – Копенгаген

ГДЕ СМОТРЕТЬ КОПЕНГАГЕН – ДИНАМО

Увидеть противостояние лидеров группы В можно будет на украинском телеканале "Футбол 1". Здесь показ встречи будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Кроме того, трансляцию из Копенгагена проведут российский вещатель "Матч! Футбол 1" и казахстанский Qazaqstan/"Казахстан".

Как сообщал OBOZREVATEL, легионер киевского "Динамо" Жерсон Родригес обматерил тренера команды Алексея Михайличенко во время матча Кубка Украины с "Шахтером".

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Читайте все новости по теме "Динамо – Копенгаген" на OBOZREVATEL.

Темы
Динамо – Копенгаген Лига Европы
Место
Дания Копенгаген
Теги
ФК Динамо Киев ФК Копенгаген
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