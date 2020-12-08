Где смотреть "Интер" – "Шахтер": расписание трансляций решающего матча ЛЧ

В среду, 9 декабря, "Шахтер" сыграет на выезде с "Интером" в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов.

"Горняки" занимают второе место в таблице после пяти матчей с семью очками, а миланский клуб идет последним с пятью пунктами. Первый поединок между командами закончился нулевой ничьей.

Букмекеры считают "Интер" явным фаворитом встречи. На их победу можно поставить за коэффициент 1,28, на ничью – за 6,00, а успех "Шахтера" оценивается котировкой 9,50.

Котировки на матч "Интер" - "Шахтер" Bet365

Прямую трансляцию матча, который начнется в 22:00 по киевскому времени, можна будет посмотреть на телеканале "Футбол 2" и медиасервисе MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 1. В России поединок покажут по "Матч! Футбол 2".

Напомним, что OBOZREVATEL рассказывал о множестве раскладов в группе "горняков". По итогам последнего тура подопечные Луиша Каштру могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы или остаться без еврокубковой весны.