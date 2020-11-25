Где смотреть "Интер" – "Реал: расписание трансляций матча ЛЧ

В среду, 25 ноября, "Интер" и "Реал", которые являются соперниками "Шахтера" по группе B, встретятся в матче четвертого тура Лиги чемпионов.

Первый поединок между командами закончился результативной победой мадридцев со счетом 3:2. Это позволило им догнать "горняков", которые после разгромного поражения от "Боруссии" М откатились на второе место в квартете с четырьмя очками.

Итальянский клуб является фаворитом этого противостояния. На победу хозяев можно поставить за коэффициент 2,15, на ничью – за 3,80, а на успех "Реала" – за 3,20.

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Прямую трансляцию поединка, который начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине покажут телеканал "Футбол 1" и медиасервис MEGOGO на pop-up канале Volia Football HD 1. В России игру можно будет посмотреть на "Матч! Футбол 2".

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 25 ноября, между собой сыграют также "Боруссия" М и "Шахтер". Букмекеры назвали фаворита противостояния.