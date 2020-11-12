Где смотреть Германия – Украина: расписание трансляций Лиги наций

В субботу, 14 ноября, состоится матч пятого тура Лиги наций, в котором сборная Германии примет Украину на "РБ Арене" в Лейпциге.

После четырех сыгранных матчей обе команды набрали по шесть очков. У испанцев, которые лидируют в группе 4 дивизиона A, в активе семь пунктов. В первом поединке против Германии Украина потерпела минимальное поражение со счетом 1:2.

В случае победы подопечные Андрея Шевченко гарантируют себе прописку в высшем эшелоне Лиги наций, поскольку тогда четвертая Швейцария (два очка) уже ни при каких раскладах не сможет обойти нас в турнирной таблице.

Прямую трансляцию матча, который начнется в 21:45 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". В России поединок покажет "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, перед встречей с Германией в Лиге наций наша сборная уступила Польше в товарищеском матче. Своим мнением об игре поделились Шевченко и наставник наших соперников Ежи Бженчек.