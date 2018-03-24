Где смотреть футбольный матч Россия - Франция: расписание трансляций

Сборная России по футболу во вторник, 27 марта, сыграет товарищеский матч против команды Франции. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

Украинские телеканалы не будут транслировать эту встречу. "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Франция.

Все желающие поболеть за "галльских петухов" смогут это сделать перед телевизорами, настроенными на российские "Первый канал" или "Матч! Футбол 1". Начало в 18:45 по киевскому времени.

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В записи игра будет доступна на следующих телеканалах:

- 28 марта, 00:50 - "Матч! Футбол 3"

- 28 марта, 08:30 - "Матч! Футбол 2"

- 28 марта, 18:50 - "Матч ТВ"

- 28 марта, 20:30 - "Матч! Футбол 1"

Напомним, что в пятницу, 23 марта, сборная России в Москве была разгромлена Бразилией (0:3).