Где смотреть Франция – Украина : расписание трансляций футбольного матча

Сборная Украины по футболу в среду, 7 октября, проведет товарищеский матч против национальной команды Франции.

Поединок в пригороде Парижа на легендарном "Стад де Франс" начнется в 22:00. Встреча пройдет в рамках подготовки украинской команды к поединкам Лиге наций против сборных Германии и Испании, 10 и 13 октября соответственно.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию игры Франция - Украина.

Увидеть битву можно будет в эфире общенационального канала "Украина" и специализированного "Футбол 1", где показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией. Кроме того, трансляцию в записи 8 октября в 00:35 в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, после двух сыгранных туров в Лиге наций подопечные Андрея Шевченко занимают 2-е место в своей группе.Украина обыграла Швейцарию (2:1) и разгромно уступила Испании (0:4).