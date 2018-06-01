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Где смотреть Франция - Италия: расписание трансляций товарищеского матча

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Сборная Франции в рамках подготовки к чемпионату мира сыграет товарищеский матч с командой Италии в Ницце, на стадионе "Альянц Ривьера".

Начало игры в 22.00 по киевскому времени. В прямом эфире за противостоянием можно будет наблюдать по "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

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До этого команды выявляли сильнейшую 38 раз. Десять побед одержала сборная Франции. 18 матчей выиграли итальянцы. Десять встреч завершились ничейным результатом.

В рейтинге ФИФА сборная Франции на седьмом месте. Италия на 20-й позиции.

На ЧМ-2018 в группе "трехцветным" предстоит сыграть с Данией, Австралией и Перу. Италия не попала на турнир, проиграв сборной Швеции в стыковых матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с участниками ЧМ-2018.

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Тема
ЧМ-2018
Место
ФранцияНицца
Объекты
Сборная Франции по футболусборная Италии по футболу
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