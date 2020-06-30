Где смотреть финал Кубка Украины по футболу: расписание трансляций

Финальный матч Кубка Украины по футболу "Динамо" - "Ворскла" покажет телеканалы "Футбол" и "UA:Перший".

Встреча пройдет на харьковском ОСК "Металлист" 8 июля. Начало в 19:30.

Трансляция на "Футболе" будет доступна как в стандартном разрешении, так и в HD-качестве. Также 6-7 камер будут обслуживать предматчевую студию до игры, разбор всех ее "вкусностей" и после матча разбор всех моментов и голов.

Кроме самого поединка будет показана торжественная церемония награждения .

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в полуфинале благодаря дублю Микеля Дуэленда прошло "Минай", а "Ворскла" в драматичнейшей битве одолела "Мариуполь". Главным героем стал 16-летний голкипер полтавчан, который впервые сыграл за главную команду, выйдя на замену на 118-й минуте и выиграл серию пенальти.

Отметим, что изначально игра должна была пройти в Тернополе. Однако неудовлетворительная эпидемиологическая ситуация в регионе вынудила перенести финал Кубка Украины сперва во Львов, а затем и в Харьков.