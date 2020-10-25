Где смотреть "Ференцварош" – "Динамо": расписание трансляций Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет в гостях против "Ференцвароша", который тренирует Сергей Ребров.
Поединок пройдет на стадионе "Групама Арена" в Будапеште. Начало в 22:00.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Ференцварош" – "Динамо".
Увидеть битву чемпиона Венгрии и вице-чемпиона Украины можно будет в эфире украинского специализированного телеканала "Футбол 2", где показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией и на медиасервисе MEGOGO. Кроме того, трансляцию в своей эфирной сетках запланировал российский "Матч! Футбол 3".
Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре ЛЧ, "Динамо" дома проиграло итальянскому "Ювентусу" (0:2), а "Ференцварош" был разгромлен каталонской "Барселоной" (1:5).
Перед поездкой в Венгрию "Динамо" в УПЛ добыло минимальную победу над "Александрией".