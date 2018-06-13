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Где смотреть Египет - Уругвай: расписание трансляций ЧМ-2018

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Сборная Египта в пятницу, 15 июня, проведет свой первый матч на чемпионате мира по футболу-2018. Мохаммед Салах и Ко сыграют в группе А с командой Уругвая

Поединок пройдет на "Екатеринбург Арене"

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Египет - Уругвай. Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.

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Прямую трансляцию из России можно будет увидеть на украинском телеканале "Интер". Кроме того онлайн показ запланирован на "Матч ТВ" и "Беларусь 5".

В записи 16 июня в 09:40 игру можно будет посмотреть на "Матч ТВ".

Напомним, что накануне в России организаторы ЧМ-2018 поиздевались над сборной Англии.

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Тема
ЧМ-2018
Объекты
сборная Египта по футболусборная Уругвая по футболу
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