Где смотреть Египет - Уругвай: расписание трансляций ЧМ-2018

Сборная Египта в пятницу, 15 июня, проведет свой первый матч на чемпионате мира по футболу-2018. Мохаммед Салах и Ко сыграют в группе А с командой Уругвая

Поединок пройдет на "Екатеринбург Арене"

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Египет - Уругвай. Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию из России можно будет увидеть на украинском телеканале "Интер". Кроме того онлайн показ запланирован на "Матч ТВ" и "Беларусь 5".

В записи 16 июня в 09:40 игру можно будет посмотреть на "Матч ТВ".

Напомним, что накануне в России организаторы ЧМ-2018 поиздевались над сборной Англии.