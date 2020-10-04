Где смотреть "Динамо" – "Заря": расписание трансляций матча тура в УПЛ
Киевское "Динамо" в воскресенье, 4 октября, в центральном матче 5-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге, сыграет дома с луганской "Зарей".
Встреча пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Судить игру будет Екатерина Монзуль.
Болельщики смогут поддержать любимые команды у экранов телевизоров. Прямая трансляция поединка запланирована на телеканале "2+2", а также региональном "9 канале", который вещает в Днепре.
В турнирной таблице клубы разделяют 6 очков и 7 позиций. "Динамо" идет вторым, а "Заря" находится на 9-м месте.
Ранее обе команды получили соперников в Еврокубках.
"Динамо" попало в группу G Лиги чемпионов к "Ювентусу", "Барселоне", и "Ференцвароше".
"Заря" проведет групповой этап Лиги Европы в борьбе с "Брагой", "Лестером" и АЕКом.