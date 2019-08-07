Где смотреть "Динамо" — "Шахтер": расписание трансляций

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в центральном матче 3-го тура чемпионата Украины по футболу в Favbet лиге.

Игра состоится в субботу, 10 августа, на киевском НСК "Олимпийский".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо — Шахтер. Начало встречи — в 17:00.

Увидеть очередную классическую битву украинского футбола можно будет благодаря прямой трансляции на канале "2+2".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на этот поединок приедет экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу. По сообщению румынских СМИ специалист обсудит с руководством киевского "Динамо" предложение возглавить "бело-синих". Сам Луческу опроверг информацию о переговорах с Суркисом.

Напомним, что "Динамо" в воскресенье, 28 июля, обыграло донецкий "Шахтер" и в 8-й раз в истории завоевало Суперкубок Украины. Матч в Одессе на стадионе "Черноморец" завершился со счетом 2:1.

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