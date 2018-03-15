Где смотреть Динамо - Лацио: расписание трансляций ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Киевское "Динамо" примет дома римский "Лацио" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок в столице Украины состоится в четверг, 15 марта.

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Лацио. Начало встречи на НСК "Олимпийский" в 20:00.

Все желающие, кто не имеет возможности попасть на стадион, смогут поддержать команду Александра Хацкевича у экранов ТВ. В прямом эфире игру "Динамо" с "Лацио" покажет телеканал "Украина".

Кроме того, матч "бело-синих" против римских "орлов" можно посмотреть на канале "Футбол 1", где зрителей традиционно ждет студия с экспертами и послематчевыми комментариями.

Также трансляцию с "Олимпийского" организует российский канал "Матч! Футбол 1".

Напомним, что "Динамо" вырвало ничью у "Лацио", сыграв в Риме 2:2.