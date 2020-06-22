Сегодня, 22 июня, в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" примет "Колос" из Ковалевки.

Столичный клуб продолжает борьбу за путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов и занимает второе место в таблице УПЛ с 52 очками, опережая луганскую "Зарю" по дополнительным показателям и имея матч в запасе. Сегодняшние гости находятся на шестой позиции в чемпионате, набрав 26 очков в 26 поединках.

Телетрансляция игры, которая состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" в 19:30, будет доступна на канале "УНИАН". Увидеть матч в интернете и послушать мнения экспертов и журналистов можно будет на YouTube-канале проекта Football Hub.

В нынешнем сезоне команды встречались уже дважды. "Динамо" выиграло оба поединка с общим счетом 6:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря победе над "Александрией" в 27-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" досрочно стал чемпионом страны и обошел киевлян по количеству титулов, выигранных за время независимости Украины.